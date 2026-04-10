«Требовали деньги и телефоны»: алматинцы пожаловались на обитателей заброшенного общежития

Жители Алматы пожаловались на заброшенное общежитие, которое пустует с августа и стало пристанищем для бездомных. В нескольких метрах от здания расположена единственная на весь район детская площадка, что вызывает беспокойство у местных жителей.
Две недели назад двое неизвестных угрожали подросткам и пытались отобрать у них телефоны и деньги возле общежития. Мать шестерых детей Наталья Кривцова поделилась своими опасениями за безопасность детей, которые гуляют рядом с заброшенным зданием.
Горожане также сообщили, что в одном из помещений общежития бездомные устроили туалет, а в другом — спят на матрасе и распивают алкоголь. В здании можно найти использованные шприцы, что свидетельствует о антисанитарных условиях.
В акимате пояснили, что здание общежития признано аварийным и включено в программу реновации. В настоящее время проводится техническое обследование здания.
Руководитель пресс-службы СПК «Алматы» Темирлан Нихамбаев сообщил, что результаты обследования ожидаются ориентировочно