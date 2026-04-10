Диетолог Бурляева рассказала, как готовится еда для космонавтов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пища для космонавтов готовится без добавок из обычных продуктов. При этом к сырью предъявляются очень высокие требования, рассказала ТАСС заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Екатерина Бурляева.
«Никаких специальных добавок в космическом питании нет. Все готовится из обычных пищевых продуктов, но очень высокие требования предъявляются к сырью. Если мы, например, говорим про мясные блюда, то вы никогда не встретите в консервированных или в сублимированных продуктах хрящики, какие-то обломки костей. То есть это всегда очень высокое качество, очень высокие требования к сырью на момент приготовления самого блюда. А сам способ приготовления, само сочетание пищевых продуктов, которые ложатся в основу блюда, такие, чтобы этот пищевой продукт мог отвечать всем высоким требованиям, предъявляемым к продуктам, которые должны быть в космосе», — сказала Бурляева.
Диетолог подчеркнула, что в итоге весь рацион космонавтов, который составляет 3 000 килокалорий, идеально сбалансирован по пищевому составу. При этом никаких добавок, консервантов, красителей, улучшителей вкуса в блюда не добавляется.