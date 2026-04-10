В США ошибочно сообщили о смерти звезды «Назад в будущее» Майкла Джея Фокса

В 1991 году Майклу Джею Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Он скрывал это около семи лет, пока в 1998 году не рассказал миру о своем недуге. Через два года артист перестал вести активную деятельность в кино и на телевидении из-за ухудшения состояния. Знаменитость стал заниматься поисками лекарства и даже основал свой благотворительный фонд в этой сфере.