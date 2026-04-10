В США ошибочно сообщили о смерти звезды «Назад в будущее» Майкла Джея Фокса

Американский актер Майкл Джей Фокс, наиболее известный по трилогии «Назад в будущее», вышел на связь с фанатами после ошибочной статьи телеканала CNN о его смерти. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщило издание Deadline.

CNN разместил посвящение артисту, которое вскоре удалил. Представители канала объявили, что публикация была опубликована случайно, и принесли извинения звезде и его семье.

Джей Фокс отреагировал на новость с иронией, перечислив несколько вариантов действий в случае, если видишь сообщения о своей смерти. Он предложил переключить канал, разлить на колени кипяток, чтобы проверить чувствительность, позвонить супруге или просто расслабиться, сказано в статье.

— Я думал, мир рушится, а оказалось, что речь обо мне. Но я-то цел и невредим, — заявил актер.

В 1991 году Майклу Джею Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Он скрывал это около семи лет, пока в 1998 году не рассказал миру о своем недуге. Через два года артист перестал вести активную деятельность в кино и на телевидении из-за ухудшения состояния. Знаменитость стал заниматься поисками лекарства и даже основал свой благотворительный фонд в этой сфере.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше