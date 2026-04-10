В Монголии в диктанте о космосе участвовали выпускники российского военного вуза

УЛАН-БАТОР, 10 апреля. /ТАСС/. Монгольские выпускники военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и слушатели курсов русского языка приняли участие в международной научно-просветительской акции «Звездный диктант “Поехали!” — 2026», посвященной истории и достижениям космонавтики. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Монголии, который стал площадкой мероприятия.
«Акция проходит при поддержке Россотрудничества и Госкорпорации “Роскосмос”. Центральная площадка — музей РКК “Энергия” в городе Королеве. Участники выполнили необычное задание: заполнили пропуски в литературном тексте о космосе. Каждый пропуск — это реальный исторический или научный факт. Автор диктанта — писатель и историк космонавтики Антон Первушин», — рассказала директор РЦНК Валерия Кильпякова.
По ее информации, также в рамках недели космоса в Русском доме в Улан-Баторе проходят показы документальных фильмов «Гагарин», «Мой путь к звездам», «Стать космонавтом» и «Гагарин. Обнимая мир».