В Монголии в диктанте о космосе участвовали выпускники российского военного вуза

УЛАН-БАТОР, 10 апреля. /ТАСС/. Монгольские выпускники военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и слушатели курсов русского языка приняли участие в международной научно-просветительской акции «Звездный диктант “Поехали!” — 2026», посвященной истории и достижениям космонавтики. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Монголии, который стал площадкой мероприятия.