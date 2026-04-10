Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

II Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске в сентябре

Источник: Комсомольская правда

В правительстве региона определили ключевые направления предстоящего II Российско-Китайского форума, который пройдет под эгидой развития Большого Уссурийского острова. Участники оргкомитета совместно с оператором мероприятия обсудили готовность инфраструктуры к приему международных делегаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, форум состоится в период с 4 по 6 сентября. Особое внимание будет уделено логистике гостей, прибывающих из Приморья и КНР, для чего планируется модернизация системы личных кабинетов на сайте события. Деловая повестка затронет работу Подкомиссии по транспорту и развитие российско-китайских предприятий.

Культурно-спортивный блок мероприятия включит в себя регату «Фуюань — Хабаровск» и масштабную ярмарку продукции местных производителей. В фонде «Росконгресс» отметили, что Хабаровск укрепляет статус промышленного центра, а сам форум станет эффективным инструментом социально-экономического роста территории. В деловых треках примут участие административные и экспертные круги обеих стран.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru