II Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске в сентябре.

В правительстве региона определили ключевые направления предстоящего II Российско-Китайского форума, который пройдет под эгидой развития Большого Уссурийского острова. Участники оргкомитета совместно с оператором мероприятия обсудили готовность инфраструктуры к приему международных делегаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, форум состоится в период с 4 по 6 сентября. Особое внимание будет уделено логистике гостей, прибывающих из Приморья и КНР, для чего планируется модернизация системы личных кабинетов на сайте события. Деловая повестка затронет работу Подкомиссии по транспорту и развитие российско-китайских предприятий.
Культурно-спортивный блок мероприятия включит в себя регату «Фуюань — Хабаровск» и масштабную ярмарку продукции местных производителей. В фонде «Росконгресс» отметили, что Хабаровск укрепляет статус промышленного центра, а сам форум станет эффективным инструментом социально-экономического роста территории. В деловых треках примут участие административные и экспертные круги обеих стран.
