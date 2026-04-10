В Хабаровске будут судить банкира, который наврал работодателю об аренде

Банк перечислял ему значительно больше денег, чем полагалось.

В Хабаровске 45-летнего уроженца Астрахани, обманувшего работодателя в вопросе компенсации за жильё, будут судить за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре края.

С 2018 по 2023 год мужчина работал в банке и знал, что имеет право на компенсацию расходов по найму жилья. Однако он умышленно завышал стоимость аренды и предоставлял подложные документы. В результате банк перечислял ему значительно больше денег, чем полагалось.

В итоге банку был причинён крупный ущерб. Во время следствия обвиняемый полностью возместил все деньги.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.