Синдром дурочки: Почему вы выбираете неудачников и как сломать этот сценарий к лету 2026

Каждый раз одно и то же: сначала бабочки в животе, потом чувство вины за его проблемы, а под конец — разбитое корыто и фраза «опять не повезло». Если вы узнали себя, поздравляем: у вас не «плохая карма» и не «злой рок». У вас срабатывает психологическая ловушка, которую в народе метко назвали «синдромом дурочки». Хорошая новость в том, что к лету 2026 года вы можете не просто выйти из этого круга, а навсегда переписать свой любовный сценарий. Плохая новость: для этого придется перестать врать себе «он просто не понял, какой я бриллиант».