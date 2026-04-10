В Красноярске произошли первые случаи ДТП с участием мотоциклистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Несмотря на то, что до официального открытия мотосезона в Красноярске осталось еще больше месяца, красноярские инспекторы полка ДПС уже зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мотоциклов.
Первое ДТП произошло на улице Грунтовая. 79-летний водитель «Нивы», допустил столкновение с 40-летним водителем мотоцикла «Кавасаки». В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
Второе происшествие случилось на улице Спандаряна. 52-летний водитель автомобиля марки «Хонда» столкнулся с 34-летним водителем мотоцикла «Ямаха». В результате столкновения мотоциклист получил многочисленные ушибы и переломы, отмечает пресс-служба полка ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Водителям автомобилей, чтобы избежать ДТП с мотоциклом при перестроении, рекомендуется оценивать обстановку позади, используя зеркала, а также совершать маневры плавно, обязательно сопровождая включая указатели поворота.