Апокалипсис завтра: эксперты больше не верят в прочный мир США и Ирана

Речь идет о серьезных инцидентах: США не выполнили обещание о прекращении огня в Ливане, допустили вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также отказали Тегерану в праве на обогащение урана. Эти действия, по мнению иранского руководства, делают диалог с Соединенными Штатами «бессмысленным».
Спорная ситуация и роль Израиля.
Комментируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru отметил неоднозначность претензий Ирана. Эксперт обратил внимание на юридические тонкости в вопросе об ударах по ливанской «Хезболле».
«Там спорная ситуация, что касается “Хезболлы”, то американцы гарантий не давали. К Израилю они обращались просто с просьбой, которую Израиль мог проигнорировать», — пояснил Кнутов.
Он также подчеркнул, что жесткое заявление Галибафа исходит от представительной, а не исполнительной власти. Тем не менее, эксперт подтвердил, что иранская делегация вылетела в Пакистан, и консультации все еще планируются.
Ультиматум Вашингтона.
Если для Ирана «красными линиями» стали Ливан и беспилотники, то для США поводом для агрессии может стать геополитический шантаж. Кнутов считает, что Вашингтон может посчитать нарушением договоренностей закрытие Ормузского пролива — стратегической артерии для мировых поставок нефти.
Эксперт предупреждает, что жесткий стиль переговоров в Пакистане может привести к новому витку эскалации.
«Если переговоры пройдут жестко, то США могут улететь и начать бомбардировки. Они к этому готовы. Однако у них есть одна проблема — недостаток ракет противовоздушной обороны. И нет сил для проведения масштабной наземной операции. Но если боевые действия начнутся, то это будет мощная эскалация, особенно со стороны США», — отметил Кнутов.
Тактический ядерный «козырь» Трампа.
По мнению Кнутова, США могут сделать ставку не на сухопутную операцию, а на тотальное уничтожение гражданской инфраструктуры. Однако самым мрачным сценарием эксперт называет возможное применение тактического ядерного оружия.
«Возникнет угроза применения тактического ядерного оружия. Это один из козырей Трампа, потому что перед перемирием он говорил, что уничтожит древнюю цивилизацию. А сделать это можно только одним способом — применить бомбу B61−12 и вывести таким образом из строя целый ряд важнейших объектов», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Ответный ход Ирана и две катастрофы.
Эскалация не останется без ответа. Иран, по мнению эксперта, готов нанести асимметричный ответ в случае ударов по своей инфраструктуре. Целью может стать ядерный объект в Израиле.
«Иран может, конечно, ударить по ядерному объекту в Димоне. Был ролик, где сын погибшего аятоллы Хаменеи входит на командный пункт, а там карта подземного реактора и его точные координаты», — заявил Кнутов.
В этом случае цепная реакция конфликта станет неизбежной. Израиль, по словам эксперта, нанесет ответный удар по иранской АЭС «Бушер».
«И тогда мы можем получить две ядерных катастрофы с тяжелейшими последствиями, которые отразятся на всем регионе, потому что мирному населению придется куда-то уходить», — резюмировал Юрий Кнутов.