Эксперт Посадкова объяснила, можно ли получить больничный «задним числом»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Оформить больничный «задним числом» можно, но для этого необходимо решение врачебной комиссии. Об этом сообщила ТАСС медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.
«Оформить больничный “задним числом” можно, но это не обычная практика: требуется медицинское обоснование и решение комиссии, а не только заключение одного врача», — сказала Посадкова.
Как объяснила эксперт, по действующим нормам лечащий врач не может единолично оформить или продлить больничный за прошедшие дни.
По ее словам, такой больничный оформляется только по решению врачебной комиссии — например, если человек обратился за медицинской помощью позже или врач посетил его на дому, но факт заболевания требует оформления листка нетрудоспособности задним числом.