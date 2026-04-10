На «Красноярских Столбах» продолжаются поиски экс-спецназовца

Мужчина пропал 9 марта, отправившись на прогулку.

На «Красноярских Столбах» продолжаются поиски экс-спецназовца Виктора Потаенкова, который пропал 9 марта. О поисках сообщили в КГКУ «Спасатель».

Как рассказали в ведомстве, 9 апреля спасатели краевого отряда вместе с полицией, сотрудниками МЧС и волонтёрами вновь вышли на поиски мужчины. За день было обследовано более 13 километров лесных троп и дорожек. Однако найти пропавшего пока не удалось.

Напомним, что 55-летний Виктор Потаенков приехал к Восточному входу на машине 9 марта и попал в объектив камеры наружного наблюдения в районе парковки. На следующий день его жена заявила о пропаже: супруг не встретил её в аэропорту в назначенное время.

Ранее мы сообщали, что пропавший на «Столбах» экс-спецназовец был одет не по погоде.