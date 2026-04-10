Аэропорт Екатеринбурга приостановил свою работу

Аэропорт Екатеринбурга для обеспечения безопасности приостановил работу в ночь на пятницу 10 апреля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном на канале ведомства в МАХ.
Также сообщается, что ограничена работа аэропортов Оренбурга, Грозного и Владикавказа. В то же время сняты ранее введённые ограничения в воздушных гаванях Самары, Пензы, Саратова и Ульяновска.
Напомним, в России в ночь на 10 апреля закрыли на прием и выпуск рейсов 12 аэропортов.
В частности, временный запрет на прием и выпуск воздушных судов введен в трех столичных аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
Также сообщалось, что украинские беспилотники предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области в ночь на пятницу 10 апреля. Целью атаки ВСУ были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате пять частных домовладений были повреждены.