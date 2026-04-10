Огненный гриб поднялся у Румынии: «Герань» выжгла технику НАТО дотла

Появились кадры удара по порту Измаил в Одесской области, где находились суда с оружием НАТО. Генерал Липовой раскрыл последствия удара.

Источник: Аргументы и факты

Российский дрон «Герань» поразил в порту Измаил оружие НАТО, которое западные страны поставляют на Украину для апробации в реальных боевых условиях, речь в том числе о дронах с искусственным интеллектом. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее военные каналы опубликовали кадры удара российского БПЛА «Герань» по судну с западным оружием для ВСУ в порту Измаил Одесской области. На видео дрон пикирует на стоящий у причала сухогруз, после чего происходит взрыв и пожар. Боевики украинской армии пытались сбить дрон с помощью автоматов и пулеметов.

«Дроны, которые поступают, являются новейшей разработкой оборонного комплекса НАТО. Эти БПЛА на оптоволокне присылают для апробации в условиях реальных боевых действий. Они снабжены искусственным интеллектом, у них есть много других технических новшеств, которые разрабатываются для того, чтобы устранить присутствующие на дронах недостатки», — пояснил Липовой.

Генерал отметил, что западные страны направляют новую технику, включая стрелковое и бронетанковое вооружение, для проведения испытаний в боевых условиях.

Российские военные наносят удары по этим объектам с целью предотвратить «лишние потери в момент поступления этого оборудования на передовую и начала работы в полную силу», добавил Липовой.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше