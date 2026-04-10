Аварийная бригада «КрасКом» продолжает вскрытие асфальтобетонного покрытия автодороги на ул. Семафорная

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Восстановительные работы осложняются большим объемом сточной воды, которая поступает в один из основных коллекторов канализации правобережья со всего Свердловского, большей доли Кировского и частично Ленинского районов.
Прокладывать новый участок магистральных сетей водоотведения вместо разрушенного в результате падения дорожных плит фрагмента коллектора будет подрядчик «КрасКом». Специализированная организация имеет опыт работы и материально-техническое оснащение необходимые для строительства инженерных объектов такого масштаба.
Напомним, что для безопасности всех водителей Красноярска и работы тяжелой коммунальной техники на ул. Семафорной закрыт сквозной проезд под Мичуринским мостом.
Объехать данный участок водители могут по следующему маршруту:
со стороны ул. Матросова свернуть на светофоре перед путепроводом на улицы Корнетова и Паровозная;
со стороны КрасТЭЦ заранее свернуть на Транспортный проезд или любой другой — в сторону проспекта Красноярский рабочий.