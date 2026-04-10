В нацпарке «Красноярские Столбы» туристка сломала ногу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером на Столбах произошел несчастный случай с туристкой.
В районе скалы Китайская стена 37-летняя женщина упала и получила перелом левого голеностопа.
На место прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Пострадавшую уложили на носилки и доставили к спасательному посту, после чего передали медикам.
КГКУ «спасатель» напоминает, что при посещении национального парка важно соблюдать меры безопасности, особенно на сложных участках маршрутов.