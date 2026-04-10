Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Красноярские Столбы» туристка сломала ногу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером на Столбах произошел несчастный случай с туристкой.

В районе скалы Китайская стена 37-летняя женщина упала и получила перелом левого голеностопа.

На место прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Пострадавшую уложили на носилки и доставили к спасательному посту, после чего передали медикам.

КГКУ «спасатель» напоминает, что при посещении национального парка важно соблюдать меры безопасности, особенно на сложных участках маршрутов.