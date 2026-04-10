Парковку на улице Советской ограничат в Новосибирске в ночь на 12 апреля

В центре Новосибирска в ночь на Пасху введут временные ограничения для автомобилистов. Чтобы обеспечить порядок и безопасность на дорогах, с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля запретят парковаться на улице Советской. Ограничения затронут участки от улицы Спартака до Каинской, а также от улицы Гоголя до улицы 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Также в городской администрации напомнили, что на время празднования Пасхи изменится график работы общественного транспорта. 11 апреля во вторую смену на линии выйдет весь имеющийся подвижной состав. Это нужно для того, чтобы жители города могли без проблем доехать до храмов на праздничные богослужения.
В ночь с 11 на 12 апреля власти организуют работу специальных троллейбусов. Они будут развозить горожан в отдаленные районы Новосибирска после завершения церковных служб. Дополнительный транспорт будет ходить с десяти часов вечера до четырех часов утра. Полный список маршрутов и время их отправления можно найти на официальном сайте мэрии.