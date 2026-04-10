Парковку на улице Советской ограничат в Новосибирске в ночь на 12 апреля

В центре Новосибирска в ночь на Пасху введут временные ограничения для автомобилистов. Чтобы обеспечить порядок и безопасность на дорогах, с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля запретят парковаться на улице Советской. Ограничения затронут участки от улицы Спартака до Каинской, а также от улицы Гоголя до улицы 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.