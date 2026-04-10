Красноярские спортсмены завоевали медали чемпионата России по скайраннингу

Представители красноярской Академии зимних видов спорта взяли две медали чемпионата России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка». Так, красноярский спортсмен Павел Тарасов стал бронзовым призёром среди мужчин. Победу одержал Евгений Марков из Свердловской области, второе место занял Александр Лемин из Хакасии. В женском зачете бронзовую награду также завоевала Ксения Семакина. Первое место заняла Оксана Куриленок из Томской области, серебро — у Светланы Нурмухаметовой из Приморского края. В министерстве спорта Красноярского края отметили, что всего в соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 15 регионов страны.