Красноярские спортсмены завоевали медали чемпионата России по скайраннингу

Представители красноярской Академии зимних видов спорта взяли две медали чемпионата России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка». Так, красноярский спортсмен Павел Тарасов стал бронзовым призёром среди мужчин. Победу одержал Евгений Марков из Свердловской области, второе место занял Александр Лемин из Хакасии. В женском зачете бронзовую награду также завоевала Ксения Семакина. Первое место заняла Оксана Куриленок из Томской области, серебро — у Светланы Нурмухаметовой из Приморского края. [caption id= «attachment_364068» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: красноярская Академия зимних видов спорта[/caption] В министерстве спорта Красноярского края отметили, что всего в соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 15 регионов страны. Напомним, что ранее в Красноярске выступил один из сильнейших пауэрлифтеров мира.