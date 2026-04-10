Ввоз куриных субпродуктов из Китая в Хабаровский край приостановлен

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора приостановлен ввоз в Хабаровский край партии куриных субпродуктов из Китая общим весом 22,4 т в связи с выявленными нарушениями Единых ветеринарно-санитарных требований, сообщает пресс-служба Управления.
«В Хабаровском крае Россельхознадзором не допущено к ввозу более 22 тонн импортных субпродуктов», — говорится в сообщении.
Продукция была досмотрена ведомством 6 апреля на территории склада временного хранения в Хабаровске. Подконтрольный груз был доставлен автомобильным транспортом в сопровождении импортных ветеринарных сертификатов и международной товарно-транспортной накладной (CMR).
При проведении досмотра государственным инспектором Службы выявлено несоответствие данных, заявленных в документах. В частности, даты производства куриных субпродуктов, указанные в импортных ветеринарных сертификатах, не соответствуют фактическим датам производства, нанесенным на упаковки продукции.
На основании действующего законодательства России Россельхознадзором принято решение обеспечить изолированное хранение всей партии замороженных субпродуктов на складе без права реализации и перемещения до устранения выявленного нарушения.
Отметим, с начала 2026 года это первая в Хабаровском крае партия импортной продукции, ввоз которой был приостановлен в связи с выявленными нарушениями.
