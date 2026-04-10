Временные ночные маршруты автобусов запустят во Владивостоке

В ночь с 11 на 12 апреля во Владивостоке будут работать автобусы из жилых микрорайонов к центральным храмам — Спасо-Преображенскому собору и храму Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы гражданам было проще попасть на пасхальные богослужения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Автобусные маршруты по временным схемам с 21:00 11 апреля до 04:00 12 апреля

Автобусы будут курсировать с интервалом в 30 минут. Оплата проезда — по стандартным городским тарифам.

Маршрутные схемы:

  1. Академическая — Фабрика Заря — проспект 100-летия Владивостока — 1-я Речка — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Баляева и в обратном направлении.

  2. Катерная — Калинина — мост через бухту Золотой рог — проспект Красного Знамени — Партизанский проспект — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Суханова — мост через бухту Золотой рог — Катерная.

  3. Снеговая Падь — Тухачевского — Постышева — проспект 100-летия Владивостока — 1-я речка — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Океанский проспект — 1-я речка — Постышева — Снеговая Падь.

  4. Тихая — Борисенко — Светланская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Океанский проспект — прапорщика Комарова (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Маяк — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Луговая — Баляева.

—-

12 апреля во Владивостоке пройдёт крестный ход

На площади Борцов Революции будет организована праздничная программа с освящением и раздачей пасхальных яиц, концертом и локальными тематическими площадками.

Ограничения движения и парковки:

  • На время шествия и мероприятий, с 14:00 до 16:00, на Океанском проспекте и улице Светланской будет частично ограничено движение и парковка транспортных средств.

Дополнительные ограничения:

  • В зоне проведения пасхальных массовых мероприятий будет ограничена продажа алкогольной продукции.

