Временные ночные маршруты автобусов запустят во Владивостоке

Автобусные маршруты по временным схемам с 21:00 11 апреля до 04:00 12 апреля
Автобусы будут курсировать с интервалом в 30 минут. Оплата проезда — по стандартным городским тарифам.
Маршрутные схемы:
Академическая — Фабрика Заря — проспект 100-летия Владивостока — 1-я Речка — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Баляева и в обратном направлении.
Катерная — Калинина — мост через бухту Золотой рог — проспект Красного Знамени — Партизанский проспект — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Суханова — мост через бухту Золотой рог — Катерная.
Снеговая Падь — Тухачевского — Постышева — проспект 100-летия Владивостока — 1-я речка — Покровский парк (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Океанский проспект — 1-я речка — Постышева — Снеговая Падь.
Тихая — Борисенко — Светланская — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Океанский проспект — прапорщика Комарова (Храм Покрова Пресвятой Богородицы) — Алеутская — Маяк — Площадь Борцов Революции (Спасо-Преображенский кафедральный собор) — Луговая — Баляева.
12 апреля во Владивостоке пройдёт крестный ход
На площади Борцов Революции будет организована праздничная программа с освящением и раздачей пасхальных яиц, концертом и локальными тематическими площадками.
Ограничения движения и парковки:
На время шествия и мероприятий, с 14:00 до 16:00, на Океанском проспекте и улице Светланской будет частично ограничено движение и парковка транспортных средств.
Дополнительные ограничения:
В зоне проведения пасхальных массовых мероприятий будет ограничена продажа алкогольной продукции.