Временные ночные маршруты автобусов запустят во Владивостоке

В ночь с 11 на 12 апреля во Владивостоке будут работать автобусы из жилых микрорайонов к центральным храмам — Спасо-Преображенскому собору и храму Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы гражданам было проще попасть на пасхальные богослужения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.