Никита Романович из Хабаровского края награждён за подвиги в зоне СВО

Военнослужащего ВВО из Хабаровского края сержанта Никиту Романовича наградили ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, а также государственной медалью «За отвагу». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сержант под угрозой удара противника вывел колонну техники из «серой зоны».
В ходе критически важной смены позиций машины оказались заблокированы из-за непроходимого участка на основном маршруте. Такая остановка в «серой зоне» превратила подразделение в легкую мишень.
— В составе колонны техники следовал сержант Никита Романович. Он мгновенно оценил масштаб угрозы и неизбежность артиллерийского удара по неподвижным машинам и принял решение самостоятельно разведать альтернативный путь, — сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Он скрытно выдвинулся вперед, несмотря на постоянное присутствие в небе вражеских разведывательных дронов. Маневрируя на местности и используя естественные укрытия, сержант провел детальный осмотр прилегающей территории и обнаружил заброшенную просеку, пригодную для прохода тяжелой техники.
— Рискуя попасть в засаду или на минные заграждения, он лично проверил наиболее опасные участки пути и оперативно вернулся к основным силам. Приняв на себя ответственность за маневр, Никита Романович грамотно организовал движение машин по новому маршруту.
На пути встречались сложные участки — вязкий грунт, крутые повороты. На таких отрезках Никита Романович лично корректировал действия водителей, работая в непосредственной близости от движущейся техники.
Его четкие и спокойные команды позволили избежать паники и заторов. Благодаря его самоотверженности и оперативному анализу ситуации удалось вывести скопление машин из зоны огневого риска. Подразделение вышло из-под удара без потерь в личном составе и технике, своевременно заняв назначенные рубежи.