Головин пропустит матч чемпионата Франции против «Парижа» из-за травмы

В нынешнем сезоне Головин провёл за монегасков 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Он выступает за французский клуб с лета 2018 года. «Монако» на данный момент занимает 5-е место в чемпионате с 49 очками, а «Париж» — 13-й с 32 баллами.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти в «Пари Сен-Жермен», где уже выступает вратарь Матвей Сафонов. Парижане рассматривают трансфер 20-летнего хавбека уже этим летом. Сумма отступных может составить 16 миллионов евро.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.