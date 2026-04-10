Беременная женщина попала в сложную ситуацию в горах Алматинской области: на помощь пришли спасатели

Спасатели Алматинской области вызволили беременную женщину и ее мужа из машины, застрявшей в труднопроходимых местах в горах Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Карасайском районе Алматинской области, в Аксайском ущелье, произошла чрезвычайная ситуация. Мужчина и беременная женщина, находившиеся в автомобиле, застряли в горной местности.

Пресс-служба МЧС сообщила, что после поступления сообщения о происшествии на место незамедлительно выдвинулись спасатели Республиканской службы спасения «Барыс». По прибытии в район Коклаксай они продолжили движение пешком в условиях сложного горного рельефа, по труднопроходимым участкам и в темное время суток.

Благодаря их усилиям, поисково-спасательные работы увенчались успехом. Люди были обнаружены и в медицинской помощи не нуждались. Спасатели сопроводили их в безопасное место.