Первые ДТП с мотоциклистами произошли в Красноярске

«С приходом тепла на дорогах города всё чаще и чаще появляются мотоциклисты, и их безопасность во многом зависит от взаимного уважения и соблюдения правил. Автомобилистам, чтобы избежать ДТП с мотоциклом при перестроении, рекомендуется оценивать обстановку позади, используя зеркала, а также совершать маневры плавно, обязательно сопровождая свои действия включением указателей поворота. Помните, что водители мототранспорта менее защищены в случае аварии. Соблюдение ПДД и простых мер предосторожности поможет избежать трагедий, сохранив жизнь и здоровье всех участников движения».