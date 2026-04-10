Первые ДТП с мотоциклистами произошли в Красноярске

Несмотря на то, что до официального открытия мотосезона в Красноярске остается еще больше месяца, байкеры уже выезжают на дороги и попадают в происшествия. За неделю в городе зарегистрировали два ДТП с участием мотоциклистов, сообщает ГАИ.
Первое произошло на улице Грунтовая — 79-летний водитель «Нивы» столкнулся с 40-летним водителем мотоцикла «Кавасаки».
Второе случилось на улице Спандаряна — 52-летний автомобилист на «Хонде» врезался в мотоцикл «Ямаха» под управлением 34-летнего водителя.
В результате оба байкера получили многочисленные травмы и попали в больницу.
Госавтоинспекторы обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными:
«С приходом тепла на дорогах города всё чаще и чаще появляются мотоциклисты, и их безопасность во многом зависит от взаимного уважения и соблюдения правил. Автомобилистам, чтобы избежать ДТП с мотоциклом при перестроении, рекомендуется оценивать обстановку позади, используя зеркала, а также совершать маневры плавно, обязательно сопровождая свои действия включением указателей поворота. Помните, что водители мототранспорта менее защищены в случае аварии. Соблюдение ПДД и простых мер предосторожности поможет избежать трагедий, сохранив жизнь и здоровье всех участников движения».
