Мошенник обманул 9-летнего геймера из Комсомольска на 40 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре мошенник обманул 9-летнего мальчика, увлечённого онлайн-игрой, и вывел с карты его матери более 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Пока мама была на работе, ребёнок получил сообщение с предложением купить игровую валюту. Мошенник быстро перевёл его в мессенджер и прислал ссылку для оплаты. Мальчик, имея доступ к телефону матери, дважды оплатил «покупку» с её банковских карт.
Обещанная валюта, конечно, так и не появилась. Только после этого ребёнок рассказал родителям о том, что произошло.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция сейчас разыскивает причастных к преступлению.