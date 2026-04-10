Российский СКР усложнит жизнь беглому иноагенту Слепакову*: какое решение намерены принять правоохранители

Следственные органы намерены объявить в международный розыск комика Семена Слепакова*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что в отношении беглого артиста возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
«Следствие намерено объявить Слепакова в международный розыск», — говорится в публикации.
Напомним, Семен Слепаков* долгие годы не просто жил в России, но и зарабатывал здесь состояние. Однако с началом СВО он тут же покинул родину и перебрался в Израиль. Юморист поторопился отделить себя от нашей страны и до сих пор усердно осуждает не только действия властей, но и Россию в целом.
Кроме того, артист Слепаков* разместил в блоге песню, которая, как считают неравнодушные граждане, критикует специальную военную операцию на Украине. Кроме того, общественность возмущена тем, как шоумен глумится над российскими солдатами. Теперь полиция проверяет артиста на дискредитацию российской армии.
А в 2024 году юморист и сценарист Семен Слепаков* ликвидировал свой бизнес в России. Как стало известно, ИП артист создавал для получения доходов от разных видов творчества и организации развлечений, в том числе производства фильмов и телепрограмм. В результате он решил закрыть свою компанию по собственному желанию.
Перед этим сбежавший в Израиль иноагент Семён Слепаков* продал свою элитную квартиру с панорамными окнами в центре Москвы. Сделка состоялась в начале октября 2023 года. Квартира расположена в жилом комплексе Park Residence. Роскошные апартаменты выставили на продажу после отъезда комика в Израиль. Продавали больше года. Но желающих не было. Первоначально пятикомнатную квартиру площадью в 217 кв. метров предлагали за 295 млн рублей. Скидка за срочность — 25%.
До этого прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении актера Семена Трескунова*. Его обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента.
Ранее СК завел уголовное дело по статье об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Поводом для этого послужили высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.
*Лица, включенные Минюстом РФ в список иностранных агентов.