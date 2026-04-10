Благодатный огонь доставят в Алматы в обход зоны конфликта

Представители Митрополичьего округа в РК сообщили, что в преддверии Пасхи благодатный огонь из Иерусалима изменит маршрут в Алматы. Встреча огня в Алматы произойдет вечером в 17 часов воскресенья 12 апреля. Об этом пишет Caravan.kz.

Источник: Курсив

По информации издания, огонь повезут сначала автомобилем до Египта, потом полетят сразу в Алматы.

«Из-за возможных задержек время прибытия колеблется от 3 до 7 утра 12 апреля. Вечером в 17 часов 12 апреля встреча огня в Вознесенском соборе», — говорится в сообщении Митрополичьего округа.

Маршрут и особенности:

Другие источники сообщают, что в этом году святыню доставят не прямым рейсом из Тель-Авива, а по альтернативному пути — через Амман (Иордания). Это решение связано с вопросами безопасности и ограничениями полетов над зоной конфликта. Поэтому маршрут доставки огня был изменен.

В этом году также церемония схождения огня в Иерусалиме 11 апреля пройдет в ограниченном формате. Полиция Израиля закрыла Старый город для туристов и паломников; на службу допущены только представители духовенства.

Прибытие в Алматы:

Ранее писали, что лампаду доставят в Вознесенский кафедральный собор Алматы в пасхальную ночь, чтобы верующие могли получить частицу огня во время праздничного богослужения.

Пасха.

12 апреля православные Казахстана встретят Воскресение Христово, а накануне, в Великую субботу, по давней традиции начнется освящение куличей, яиц и других продуктов.

Главные праздничные службы состоятся в Вознесенском кафедральном соборе, Свято-Никольском соборе и других храмах города. Ночные службы Пасхи из трех храмов Алматы планируется показать в прямом эфире.

Ранее «Курсив» писал, что в Алматы к празднику традиционно организуют продажу куличей (в том числе необычных, с иримшиком) и пасхальных яиц в ресторанах и супермаркетах города.