Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила валютных операций утвердил Нацбанк Казахстана

Вводятся в действие с 19 апреля 2026 года.

Источник: Sputnik.kz

Астана, 10 апреля — Sputnik

Нацбанк Казахстана утвердил новые Правила валютных операций.

Регулятор усилил валютный контроль:

  • Банки проверяют операции и сообщают о нарушениях.

  • Установлены пороговые суммы: от $10 тысяч для физических лиц и $50 тысяч для юридических лиц.

Также правилами предусмотрено:

  • Обязателен учетный номер валютного договора для ряда операций.

  • Бизнес должен подтверждать цели покупки валюты.

  • Контроль операций с риском вывода капитала: переводы, займы, сделки без экономического смысла.

Для физических лиц сохраняются послабления:

  • Переводы до $10 тысяч возможны без открытия счета.

Новые правила направлены на:

  • Повышение финансовой дисциплины.

  • Борьбу с незаконным выводом средств.

  • Цифровизацию и прозрачность валютных операций.

Вводятся в действие с 19 апреля 2026 года.