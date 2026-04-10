Новые правила валютных операций утвердил Нацбанк Казахстана

Астана, 10 апреля — Sputnik
Нацбанк Казахстана утвердил новые Правила валютных операций.
Регулятор усилил валютный контроль:
Банки проверяют операции и сообщают о нарушениях.
Установлены пороговые суммы: от $10 тысяч для физических лиц и $50 тысяч для юридических лиц.
Также правилами предусмотрено:
Обязателен учетный номер валютного договора для ряда операций.
Бизнес должен подтверждать цели покупки валюты.
Контроль операций с риском вывода капитала: переводы, займы, сделки без экономического смысла.
Для физических лиц сохраняются послабления:
Переводы до $10 тысяч возможны без открытия счета.
Новые правила направлены на:
Повышение финансовой дисциплины.
Борьбу с незаконным выводом средств.
Цифровизацию и прозрачность валютных операций.
Вводятся в действие с 19 апреля 2026 года.