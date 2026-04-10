В Новосибирске запустят дополнительный транспорт в пасхальную ночь

В ночь на Светлую Пасху в Новосибирске организуют дополнительный транспорт для доставки жителей на богослужение и обратно. Об этом сообщили в мэрии областного центра.
11 апреля во вторую смену в городе выпустит 100% подвижного состава, чтобы все желающие смогли добраться до храмов. С 22:00 11 апреля до 04:00 12 апреля запустят специальные троллейбусы для развоза пассажиров после службы в отдалённые районы.
Кроме того, с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля будет запрещена стоянка транспорта на улице Советской на участках от улицы Спартака до улицы Каинской и от улицы Гоголя до улицы 1905 года.
Водителям рекомендуют быть внимательными, руководствоваться временными знаками и соблюдать правила дорожного движения.
