В Новосибирске запустят дополнительный транспорт в пасхальную ночь

Источник: Freepik

В ночь на Светлую Пасху в Новосибирске организуют дополнительный транспорт для доставки жителей на богослужение и обратно. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

11 апреля во вторую смену в городе выпустит 100% подвижного состава, чтобы все желающие смогли добраться до храмов. С 22:00 11 апреля до 04:00 12 апреля запустят специальные троллейбусы для развоза пассажиров после службы в отдалённые районы.

Кроме того, с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля будет запрещена стоянка транспорта на улице Советской на участках от улицы Спартака до улицы Каинской и от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

Водителям рекомендуют быть внимательными, руководствоваться временными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что в Новосибирске телебашня объединит Пасху и космос.