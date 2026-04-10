Диспетчер из Комсомольска помогал воровать дизель из поездов за долю

В Хабаровском крае 44-летнего диспетчера Дальневосточной дирекции управления движением РЖД будут судить за получение взяток. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с декабря 2022 по август 2023 года мужчина брал деньги от человека, который занимался кражей дизельного топлива из локомотивов. За 200 тысяч рублей диспетчер передавал информацию о подходах поездов и местах их остановок, чтобы облегчить хищение топлива.

Диспетчера обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.