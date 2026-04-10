Житель Ачинска оборудовал в энергокомпании майнинговую ферму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске с заявлением в полицию обратился представитель энергокомпании. Он сообщил о возможных нарушениях на одном из сельских предприятий.
Выяснилось, что с октября 2025 года по январь 2026 года неизвестный вмешался в работу приборов учета на подстанции в поселке Горный Ачинского округа. Из-за этого электроэнергия учитывалась неправильно. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.
Во время обысков на территории сельхозпредприятия полицейские нашли майнинговую ферму с 179 системными блоками, а также флеш-накопителем, журналам записей, банковскими картами, ноутбуком, видеорегистратором с архивом записей и документами на покупку оборудования.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению и продолжают проверку, сообщили в краевом МВД.