Житель Ачинска оборудовал в энергокомпании майнинговую ферму

Выяснилось, что с октября 2025 года по январь 2026 года неизвестный вмешался в работу приборов учета на подстанции в поселке Горный Ачинского округа. Из-за этого электроэнергия учитывалась неправильно. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.