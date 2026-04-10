В Хабаровском крае школьникам будут ставить оценки за поведение с 2027 года

В Хабаровском крае с 2027/28 учебного года в школах введут новую систему оценки поведения учеников. Об этом сообщили в министерстве просвещения РФ.
Уже в следующем учебном году модель опробуют сначала в десяти школах региона, а потом она распространится на все общеобразовательные организации края. Идея заключается в том, чтобы сделать оценку поведения более прозрачной и объективной, помогая вовремя замечать проблемы и оказывать детям необходимую поддержку.
Новая система будет учитывать несколько важных аспектов: дисциплину на уроках и во внеурочное время, умение работать в команде и разрешать конфликты, ответственность, бережное отношение к школьному имуществу, учебную активность и участие в жизни класса и школы. Поведение планируют оценивать по трём уровням: образцовое, допустимое и недопустимое.
Такой подход уже протестировали в нескольких регионах России. По итогам апробации именно трёхуровневая модель оказалась самой удобной и справедливой. Она позволяет чётко разделять положительное поведение, ситуации, которые требуют коррекции, и серьёзные нарушения, угрожающие безопасности и правам других участников образовательного процесса.
В министерстве просвещения считают, что новая система поможет не только учителям, но и самим детям. Она снизит риск необоснованных обвинений в адрес педагогов и даст возможность своевременно помогать школьникам, у которых возникают трудности в общении или учёбе. В Хабаровском крае к внедрению системы уже готовятся.