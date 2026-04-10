Иран намерен пересмотреть управление Ормузским проливом: Хаменеи обратился к странам-соседям

Иранские власти намерены иначе контролировать проход судов через Ормузский пролив. Процесс управления водами будет пересмотрен и выведен на новый уровень. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Он сообщил, что Тегеран занимается соответствующим планом. Слова верховного лидера Ирана транслирует гостелерадиокомпания страны.
Моджтаба Хаменеи обратился к государствам-соседям Тегерана. Он призвал «понимать правильно» происходящее в текущий момент. Верховный лидер Ирана считает, что сейчас свершается «чудо». Он отметил, что странам Ближнего Востока важно «стоять в нужном месте» и не поддаваться на ложные обещания «демонов».
«Все должны знать, что с божьей помощью мы не оставим преступников, которые напали на нашу страну… мы обязательно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень», — заверил Моджтаба Хаменеи.
Он подчеркнул, что Иран не оставит без ответа агрессивные действия Израиля и США. Моджтаба Хаменеи предупредил, что потребует компенсации от Вашингтона и Тель-Авива за причиненный ущерб исламскому государству. Он также сообщил, что Тегеран будет ожидать ответную реакцию за кровь «жертв и ветеранов этой войны».
Верховный лидер Ирана также прокомментировал ожидаемое Вашингтоном подписание соглашения между исламской республикой и Штатами. Моджтаба Хаменеи заверил, что не примет сделку с США в Исламабаде, если Белый дом отвергнет десять условий Тегерана. Верховный лидер Ирана требует соблюдения всех выдвинутых пунктов.
Стало известно, как себя чувствует Моджтаба Хаменеи. Он долгое время не появлялся на публике. На фоне слухов о болезни или гибели Верховного лидера Ирана выступил заместитель министра иностранных дел страны Саид Хатибзаде. Он опроверг утверждения о проблемах со здоровьем Моджтабы Хаменеи. Министр отметил, что Верховный лидер Ирана продолжает осуществлять контроль над процессами в государстве.
К 9 апреля в Тегеране сообщили о кончине советника Моджтабы Хаменеи и главы стратегического совета по международным отношениям Камаля Харрази. Он попал под обстрел 1 апреля. Камаль Харрази получил тяжелые травмы и в течение более чем недели находился в критическом состоянии.