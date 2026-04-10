Гродековский музей посвятил космосу две передвижные выставки

Посетители увидят уникальные фотографии и документы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова представил две передвижные выставки, приуроченные к 65‑летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первая экспозиция — коллекция фотографий и негативов из фондов музея. На снимках запечатлены визиты в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре легендарных космонавтов: Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Германа Титова, Павла Поповича и других.

Часть кадров — работы профессиональных фотографов, в том числе спецкоров ТАСС и сотрудников хабаровских изданий. Некоторые снимки ранее публиковались в газетах, но и есть и те, что демонстрируются впервые.

Вторая выставка представлена Российским государственным архивом научно-технической документации и рассказывает о людях, стоявших за успехом советского космоса — инженерах, конструкторах и ученых.

Посетители увидят уникальные фотографии, чертежи и научные отчеты. Особого внимания заслуживает чертеж компоновки спускаемого аппарата 3КА — он внесен в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ.

Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
