Гродековский музей посвятил космосу две передвижные выставки

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова представил две передвижные выставки, приуроченные к 65‑летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первая экспозиция — коллекция фотографий и негативов из фондов музея. На снимках запечатлены визиты в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре легендарных космонавтов: Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова, Германа Титова, Павла Поповича и других.
Часть кадров — работы профессиональных фотографов, в том числе спецкоров ТАСС и сотрудников хабаровских изданий. Некоторые снимки ранее публиковались в газетах, но и есть и те, что демонстрируются впервые.
Вторая выставка представлена Российским государственным архивом научно-технической документации и рассказывает о людях, стоявших за успехом советского космоса — инженерах, конструкторах и ученых.
Посетители увидят уникальные фотографии, чертежи и научные отчеты. Особого внимания заслуживает чертеж компоновки спускаемого аппарата 3КА — он внесен в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ.