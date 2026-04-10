Российским дачникам напомнили о штрафах за сорняки и бурьян

Также дачникам стоит проверить свои участки на наличие запрещённых растений. За кактус с мескалином, гавайскую розу, голубой лотос и мимозу хостилис им могут выписать штраф до 300 тыс. рублей, к тому же это нарушение может вылиться в уголовное дело.