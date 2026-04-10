Российским дачникам напомнили о штрафах за сорняки и бурьян

Владельцы участков, на которых произрастают бурьян и высокие сорняки, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей. Такая ответственность предусмотрена за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями, информирует председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Депутат напомнил, что у собственников есть обязанности по содержанию участков. В частности, заросший бурьяном участок может представлять угрозу для соседних участков и построек, так как сухая растительность легко воспламеняется.
Гражданин, который запустил дачный участок, может быть оштрафован на 300−500 рублей, штрафы для должностных лиц составляют 500−1000 рублей, а для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.
Также дачникам стоит проверить свои участки на наличие запрещённых растений. За кактус с мескалином, гавайскую розу, голубой лотос и мимозу хостилис им могут выписать штраф до 300 тыс. рублей, к тому же это нарушение может вылиться в уголовное дело.
За что могут оштрафовать и даже посадить российского дачника в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.