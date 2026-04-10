Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским дачникам напомнили о штрафах за сорняки и бурьян

Дачникам грозит штраф до 10 тысяч рублей за нескошенную траву.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы участков, на которых произрастают бурьян и высокие сорняки, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей. Такая ответственность предусмотрена за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями, информирует председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Депутат напомнил, что у собственников есть обязанности по содержанию участков. В частности, заросший бурьяном участок может представлять угрозу для соседних участков и построек, так как сухая растительность легко воспламеняется.

Гражданин, который запустил дачный участок, может быть оштрафован на 300−500 рублей, штрафы для должностных лиц составляют 500−1000 рублей, а для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей.

Также дачникам стоит проверить свои участки на наличие запрещённых растений. За кактус с мескалином, гавайскую розу, голубой лотос и мимозу хостилис им могут выписать штраф до 300 тыс. рублей, к тому же это нарушение может вылиться в уголовное дело.

За что могут оштрафовать и даже посадить российского дачника в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.