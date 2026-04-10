Стало известно, как украсят Омск к 81-й годовщине Победы

На Иртышской набережной и улице 60 лет Победы появятся более 200 баннеров, а фасад мэрии украсит световая проекция с историческим фото.

Источник: Администрация города Омска

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал об утверждённой концепции праздничного оформления Омска к 9 мая.

В этом году город украсят в традиционных красно-оранжевых тонах с использованием символов, которые прочно ассоциируются с Днём Победы: красная звезда, георгиевская лента, гвоздика. Слоган праздника — «Великая Победа!».

Во второй половине апреля на опорах освещения Иртышской набережной и улицы 60 лет Победы разместят более 200 баннерных панно. Праздничные флаги появятся на Соборной площади, улицах Ленина и Конева, а также рядом с Парком Победы.

Фасад администрации Омска второй год подряд украсят световой проекцией с использованием исторической фотографии. Макеты с логотипом праздника также будут транслировать более чем на 80 уличных видеоэкранах. Кроме того, к празднику изготовят именные поздравительные открытки.

Ранее мы рассказывали, что омские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты к Дню Победы — по 10 тысяч рублей автоматически вместе с пенсией.