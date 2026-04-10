Стало известно, как украсят Омск к 81-й годовщине Победы

Мэр города Омска Сергей Шелест рассказал об утверждённой концепции праздничного оформления Омска к 9 мая.
В этом году город украсят в традиционных красно-оранжевых тонах с использованием символов, которые прочно ассоциируются с Днём Победы: красная звезда, георгиевская лента, гвоздика. Слоган праздника — «Великая Победа!».
Во второй половине апреля на опорах освещения Иртышской набережной и улицы 60 лет Победы разместят более 200 баннерных панно. Праздничные флаги появятся на Соборной площади, улицах Ленина и Конева, а также рядом с Парком Победы.
Фасад администрации Омска второй год подряд украсят световой проекцией с использованием исторической фотографии. Макеты с логотипом праздника также будут транслировать более чем на 80 уличных видеоэкранах. Кроме того, к празднику изготовят именные поздравительные открытки.
