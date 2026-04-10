Пожарные гидранты появятся в селе Хабаровского края после судебных разборок

В Комсомольском районе Хабаровского края суд заставил местную администрацию срочно решить вопрос с пожарным водоснабжением. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Прокурор обратился в суд после того, как выяснилось, что часть территории населённого пункта вообще не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения. Ранее пожарный надзор уже выдавал предписание, но его так и не выполнили.
Суд установил, что администрация долгое время ничего не предпринимала для исправления ситуации. Такое бездействие создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также может привести к быстрому распространению пожара, в том числе на лесные массивы.
Комсомольский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора. Теперь администрация обязана в установленные сроки обеспечить территорию источниками противопожарного водоснабжения, которые будут работать круглый год. Решение суда вступило в законную силу.