Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные гидранты появятся в селе Хабаровского края после судебных разборок

Администрацию обязали обеспечить территорию источниками противопожарного водоснабжения, которые будут работать круглый год.

В Комсомольском районе Хабаровского края суд заставил местную администрацию срочно решить вопрос с пожарным водоснабжением. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.

Прокурор обратился в суд после того, как выяснилось, что часть территории населённого пункта вообще не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения. Ранее пожарный надзор уже выдавал предписание, но его так и не выполнили.

Суд установил, что администрация долгое время ничего не предпринимала для исправления ситуации. Такое бездействие создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также может привести к быстрому распространению пожара, в том числе на лесные массивы.

Комсомольский районный суд полностью удовлетворил иск прокурора. Теперь администрация обязана в установленные сроки обеспечить территорию источниками противопожарного водоснабжения, которые будут работать круглый год. Решение суда вступило в законную силу.