Директор и её заместитель в Балахте фиктивно оформили знакомого за 50 тысяч

Директора и его заместителя в Балахтинском молодежном центре заподозрили в фиктивном трудоустройстве знакомого. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
В отношении руководителей МРБУ «Балахтинский молодежный центр» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения».
По версии следствия, в декабре 2023 года директор и её заместитель фиктивно оформили знакомого мужчину на должность специалиста по работе с молодёжью. На самом деле он не выполнял никаких обязанностей, а начисленную зарплату переводил на счёт заместительницы директора. Полученными деньгами женщины распорядились по своему усмотрению.
Ущерб бюджету Балахтинского района составил более 50 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов местного отдела полиции.
Ранее мы сообщали, что экс-директора красноярского камерного хора осудят за мошенничество на 600 тысяч рублей.