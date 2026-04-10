Хабаровск примет артистов Мариинского театра в рамках фестиваля

В апреле текущего года в Хабаровском крае пройдут концерты III Дальневосточного Пасхального фестиваля. Творческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра представит жителям региона оперные программы и симфонические произведения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, старт маршруту будет дан во Владивостоке, после чего труппа отправится в гастрольный тур по городам Дальнего Востока. В Хабаровске ключевыми датами станут 24 апреля, когда состоится Гала-концерт с фрагментами опер «Князь Игорь» и «Трубадур», а также 28 апреля — день показа оперы «Пиковая дама» в концертном исполнении.
Жители Комсомольска-на-Амуре смогут посетить фестивальный концерт 26 апреля на базе местного Драматического театра. Выступления пройдут при участии симфонического оркестра и ведущих солистов оперы под управлением маэстро Павла Смелкова. Данный проект является крупнейшим музыкальным событием округа, направленным на популяризацию классического искусства среди населения дальневосточных регионов.
