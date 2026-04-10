Кишечную палочку обнаружили в пирожном «Прага» в Приморье

Лабораторные исследования выявили нарушение микробиологических норм в продукции местного производителя.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственный Россельхознадзору, по обращению местного производителя провёл исследование образца кондитерского изделия «Пирожное “Прага”», отобранного в производственном цехе, сообщила пресс-служба Россельхознадзора Приморья.

«В ходе лабораторных испытаний в пирожном выявлены бактерии кишечной палочки», — говорится в сообщении.

Эксперты подчёркивают, что такие находки возможны только при грубых нарушениях — будь то необработанное оборудование, несоблюдение температурного режима или нарушения гигиены персонала. Особенно уязвимы изделия с кремом: они быстро портятся и требуют хранения при +2…+6 °C.

Отмечается, что всего в 2026 году филиалом проведено 38 исследований кондитерских изделий. Данный случай является первым выявленным нарушением.

Напомним, специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили кишечную палочку в партии солёной зернистой икры кеты. Образец продукции был отобран государственным инспектором на складе у получателя — предприятия из Приморья.