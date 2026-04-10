Проект российской миссии «Венера-Д» находится на стадии эскизного проектирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д», предназначенного для изучения поверхности второй планеты Солнечной системы, находится на стадии эскизного проектирования. Об этом рассказал ТАСС руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан», член Федерации космонавтики России, популяризатор космонавтики Александр Хохлов.
«Миссия заложена в федеральный проект “Космическая наука” с предполагаемой датой старта в 2036 году. Разработчиком выступает НПО имени Лавочкина в Химках, головным научным институтом — ИКИ РАН. Однако на данный момент проект находится на уровне эскизов, дальше этого прогресс пока не продвинулся», — уточнил эксперт.
Хохлов пояснил, что индекс «Д» в названии станции означает «Долгоживущая». В отличие от советских аппаратов, работавших на поверхности Венеры считанные часы, новая миссия предполагает создание модуля, способного функционировать в условиях экстремальных температур и давления хотя бы несколько часов. Ранее рассматривались планы по продлению срока активного существования до нескольких недель, но для этого требуется создание специальной электроники повышенной надежности, добавил собеседник агентства.