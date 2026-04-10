Проект российской миссии «Венера-Д» находится на стадии эскизного проектирования

Хохлов пояснил, что индекс «Д» в названии станции означает «Долгоживущая». В отличие от советских аппаратов, работавших на поверхности Венеры считанные часы, новая миссия предполагает создание модуля, способного функционировать в условиях экстремальных температур и давления хотя бы несколько часов. Ранее рассматривались планы по продлению срока активного существования до нескольких недель, но для этого требуется создание специальной электроники повышенной надежности, добавил собеседник агентства.