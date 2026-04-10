В Иркутской области введут новые правила для поездок по Байкалу

После двух трагедий с участием китайских туристов власти региона намерены ввести строгие правила. Губернатор Игорь Кобзев сообщил ТАСС, что проектом закона будет разрешен выезд только на специально оборудованные ледовые трассы, в том числе ведущие к туристическим объектам. Выезд за их пределы станет нарушением.
Необходимость срочных мер вызвана двумя трагическими инцидентами. Так, 20 февраля УАЗ с семью туристами из КНР и водителем провалился под лед у мыса Хобой на острове Ольхон — все погибли, спасся лишь один человек. А 28 января на льду перевернулся внедорожник с китайцами, одна женщина скончалась от травм, двое пострадали.
Байкал, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и самым глубоким озером планеты, остается популярным, но опасным туристическим направлением.
