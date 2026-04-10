В Иркутской области введут новые правила для поездок по Байкалу

Необходимость срочных мер вызвана двумя трагическими инцидентами. Так, 20 февраля УАЗ с семью туристами из КНР и водителем провалился под лед у мыса Хобой на острове Ольхон — все погибли, спасся лишь один человек. А 28 января на льду перевернулся внедорожник с китайцами, одна женщина скончалась от травм, двое пострадали.