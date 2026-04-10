Стартует Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акция «Красная гвоздика», проводимая благотворительным фондом «Память поколений», стартует сегодня, 10 апреля, и продлится по 22 июня.
Жители России могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, приобретя за пожертвование значок красной гвоздики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда, значки будут продаваться у волонтеров, через отделения «Почты России», в поездах дальнего следования и скоростных поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах.
Волонтеров можно будет встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях в одежде с символикой акции или своей организации с боксами в руках.
Любой желающий сможет сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду и в благодарность получить значок в виде красной гвоздики.
Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам. В прошлом году в рамках акции удалось собрать более 115 миллионов рублей.