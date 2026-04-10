Стартует Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Жители России могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, приобретя за пожертвование значок красной гвоздики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда, значки будут продаваться у волонтеров, через отделения «Почты России», в поездах дальнего следования и скоростных поездах РЖД, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах.