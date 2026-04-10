Две катастрофы: вторая война США и Ирана будет страшнее первой

Иран обвинил США в нарушении трех ключевых пунктов перемирия. Военный эксперт Кнутов сказал, как Иран может ответить.

Источник: Аргументы и факты

Иран может атаковать ядерный объект в Израиле в случае эскалации конфликта и ударов со стороны США по гражданской инфраструктуре. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров, добавив, что считает диалог с США бессмысленным. Речь шла о том, что Вашингтон нарушил предложение о прекращении огня в Ливане, произошло вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, кроме того, Тегерану отказали в праве на обогащение урана.

По мнению Кнутова, в случае провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде США могут начать атаковать в том числе гражданскую инфраструктуру Ирана, также возникнет угроза применения тактического ядерного оружия.

«Иран может, конечно, ударить по ядерному объекту в Димоне. Был ролик, где сын погибшего аятоллы Хаменеи входит на командный пункт, а там карта подземного реактора и его точные координаты. Но если Иран ударит по этому объекту, то Израиль в ответ нанесет удар по атомной станции “Бушер”. И тогда мы можем получить две ядерных катастрофы с тяжелейшими последствиями, которые отразятся на всем регионе, потому что мирному населению придется куда-то уходить», — пояснил Кнутов.

Он добавил, что у США на данный момент есть нехватка противовоздушных ракет для отражения атак Ирана.

Переговоры между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде начнутся в субботу и продлятся несколько дней, встречи пройдут в закрытом формате.

