Две катастрофы: вторая война США и Ирана будет страшнее первой

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров, добавив, что считает диалог с США бессмысленным. Речь шла о том, что Вашингтон нарушил предложение о прекращении огня в Ливане, произошло вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, кроме того, Тегерану отказали в праве на обогащение урана.
По мнению Кнутова, в случае провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде США могут начать атаковать в том числе гражданскую инфраструктуру Ирана, также возникнет угроза применения тактического ядерного оружия.
«Иран может, конечно, ударить по ядерному объекту в Димоне. Был ролик, где сын погибшего аятоллы Хаменеи входит на командный пункт, а там карта подземного реактора и его точные координаты. Но если Иран ударит по этому объекту, то Израиль в ответ нанесет удар по атомной станции “Бушер”. И тогда мы можем получить две ядерных катастрофы с тяжелейшими последствиями, которые отразятся на всем регионе, потому что мирному населению придется куда-то уходить», — пояснил Кнутов.
Он добавил, что у США на данный момент есть нехватка противовоздушных ракет для отражения атак Ирана.
Переговоры между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде начнутся в субботу и продлятся несколько дней, встречи пройдут в закрытом формате.