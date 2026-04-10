Главный секрет Сырского: бойцы вовремя засекли замаскированных агентов НАТО

За последние двое суток до двух десятков ударов было нанесено по целям в Харьковской области. Такая активность в небе над регионом вызвала волну обсуждений среди военных экспертов.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru допустил, что активизация ударов может быть связана с подготовкой ВСУ контрударов на этом направлении.
По мнению генерала, пауза в боевых действиях, вызванная весенней распутицей, подходит к концу. Противник, несмотря на потери, продолжает перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения.
Весна закончилась, готовятся контрудары.
«Весенняя распутица заканчивается, не исключено, что Сырский с Генштабом готовят серьезные контрудары на северном направлении и южном. Есть места, где наблюдается сосредоточение личного состава и техники, которые пытаются маскировать под разными предлогами», — сказал Попов.
Генерал отметил, что ВСУ осуществляют переброску подразделений отдельными группами, чтобы ВС РФ не заметили концентрацию войск противника. Враг использует тактику «распыления» сил, чтобы в последний момент собрать их в кулак для прорыва.
Май и июнь станут решающими.
Эксперт подчеркнул, что погодные условия сейчас играют на руку обеим сторонам, но именно Киев ждет момента, когда техника сможет легко маневрировать вне дорог.
«Я думаю, что в мае-июне можно ожидать, что ВСУ попытаются контратаковать. Будут благоприятные условия, появятся дороги или даже тропы, которые сможет использовать даже тяжелая техника. Грунт подсохнет. Поэтому мы тут “огрызаемся” и наносим предупредительные удары, чтобы ВСУ не создали ударный кулак», — пояснил Попов.
Тактика российских сил сейчас направлена на то, чтобы сорвать любые наступательные инициативы противника еще на стадии планирования. Именно с этим связана интенсивная работа авиации и артиллерии по тыловым районам Харькова.
Промышленность и иностранный след.
Также он добавил, что в Харьковской области продолжают действовать заводы и цеха, работающие на военно-промышленный комплекс Украины. Пока эти предприятия функционируют, ВСУ получают снаряды и технику для новых атак.
«Их надо периодически приводить в такое состояние, чтобы их приходилось восстанавливать. Таким будет подход на предстоящий летний период», — подытожил генерал.
Особое внимание в беседе с aif.ru Владимир Попов уделил кадровому составу противника. По его данным, сейчас в Харькове сконцентрировано не просто много военных, а профессиональные наемники из стран НАТО.
В городе заметили поляков и немцев.
Эти специалисты не участвуют в разведке боем, их задача — командование и управление ударными группами на самых опасных направлениях.
«Думаю, что в Харькове остается большое скопление противника. ВСУ пытаются сделать несколько “запасных аэродромов”, чтобы пытаться повторить операцию, подобной захвату Курской области. ВСУ думают, что там никто не строит оборонительных сооружений, надеются, что на стыках границ можно будет прорваться», — сказал Попов.
«Они не сами хотят туда ехать».
В связи с возможной подготовкой контратаки в Харьков сгоняют наемников. Генерал подчеркивает, что присутствие иностранцев — это индикатор серьезности намерений Киева. Западные советники проверяют готовность «запасных аэродромов» и координируют действия штурмовых групп.
«Там много поляков, есть французы и немцы. Там весь этот сброд скапливается. Но они не сами хотят туда ехать, их направляют. Не исключено, что противник попытается контрнаступать в ближайшее время», — добавил Попов.
Участившиеся удары по Харькову — это не просто тактическое давление, а превентивная мера. Российское командование, получив данные разведки о скоплении наемников и техники, пытается разбить ударные группы противника до того, как подсохнет грунт и начнется летняя кампания. По оценкам экспертов, ближайшие недели станут критическими для всего северного участка фронта.