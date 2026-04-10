Космонавт Зубрицкий назвал самые интересные виды предполетной подготовки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Шестой спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в интервью ТАСС рассказал, какие виды подготовки к космическому полету стали для него вызовом, а какие показались интересными.
Самым физически тяжелым было выживание в пустыне. «Выживание в пустыне в экипаже из трех человек. Сложность в том, что на троих на двое суток выделяется всего 6 литров воды — столько в носимом аварийном запасе корабля “Союз”. При температуре 45 градусов нужно дозировать воду: пить раз в 2−3 часа по 30 грамм. Это очень выматывающая тренировка», — рассказал космонавт.
Также психологическим вызовом стало испытание в сурдокамере, направленное на определение нервно-психологической устойчивости космонавтов в условиях замкнутого пространства и усталости. Космонавта помещают в небольшое изолированное помещение на 72 часа, 64 из которых он находится в режиме непрерывной деятельности без сна, работает по циклограмме. Он ни с кем не контактирует, есть только шлюз для передачи пищи.
«Через несколько дней непрерывной работы отвечает уже подсознание, и то, кем ты являешься на самом деле, невозможно приукрасить. Второе утро было на грани: тебе нужно выполнять задания, концентрироваться, но ты не можешь уснуть ни на минуту, хотя очень хочется. Организм пытается восстановить силы, проваливаясь на секунды, но нужно отработать 64 часа без остановки», — поделился впечатлениями Зубрицкий.
Наконец, самой интересной космонавту показалась специальная парашютная подготовка. «У нас есть этап свободного падения около минуты, когда нужно выполнять карточки с заданиями. На руке специальная табличка. Ты выпрыгиваешь, стабилизируешься, срываешь листочек и начинаешь решать логическую задачу, при этом несешься к земле с огромной скоростью, диктуешь решение на диктофон. После посадки специалисты проверяют. Помимо решения задачи нельзя пропустить высоту раскрытия парашюта. Ощущения новые и интересные», — рассказал он.
В целом, по словам космонавта, предполетная подготовка длилась 6,5 года. Из них 2,5 года он проходил общекосмическую подготовку, 2,5 — в группе специализации и совершенствования. За этим последовали назначение в экипаж и 1,5 года подготовки в составе экипажа.
