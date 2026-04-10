Эксперт Хохлов назвал полет Artemis II сигналом в лунной гонке с Китаем

«Символически было важно слетать именно к Луне. Проверить системы жизнеобеспечения в реальном полете, конечно, можно было и на околоземной орбите, но американцев очень сильно подстегивает лунная гонка с Китаем. Изначально она была условная, а теперь стала совершенно реальной, потому что китайцы могут обогнать американцев, если те не успеют сделать лунный посадочный модуль. У США есть сверхтяжелая ракета, есть командный модуль для экипажа, но нет посадочного. И вот этот полет Artemis II — это такой сигнал того, что американцы хотят в XXI веке первыми высадиться на Луну и не уступить первенство Китаю», — отметил Хохлов.