Эксперт Хохлов назвал полет Artemis II сигналом в лунной гонке с Китаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Текущий пилотируемый облет Луны кораблем Orion в рамках миссии Artemis II является не столько технической необходимостью, сколько символической демонстрацией намерений США первыми вернуться на Луну в XXI веке. Такое мнение высказал в интервью ТАСС руководитель отдела проектов малых космических аппаратов группы компаний «Геоскан», член Федерации космонавтики России, популяризатор космонавтики Александр Хохлов.
«Символически было важно слетать именно к Луне. Проверить системы жизнеобеспечения в реальном полете, конечно, можно было и на околоземной орбите, но американцев очень сильно подстегивает лунная гонка с Китаем. Изначально она была условная, а теперь стала совершенно реальной, потому что китайцы могут обогнать американцев, если те не успеют сделать лунный посадочный модуль. У США есть сверхтяжелая ракета, есть командный модуль для экипажа, но нет посадочного. И вот этот полет Artemis II — это такой сигнал того, что американцы хотят в XXI веке первыми высадиться на Луну и не уступить первенство Китаю», — отметил Хохлов.
Он напомнил, что программа «Артемида» — уже третья попытка США вернуться на естественный спутник Земли после двух закрытых проектов. В настоящее время в производстве находятся два посадочных модуля от компаний SpaceX и Blue Origin. Ожидается, что высадка астронавтов на поверхность Луны состоится в рамках миссии Artemis IV, запланированной на 2028 год.