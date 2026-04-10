В Хакасии в суд передали дело о краже 14 коров на миллион рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершено расследование уголовного дела о краже крупного рогатого скота. Перед судом предстанет 28-летняя жительница Усть-Абакана.
В декабре прошлого года в полицию обратился владелец личного подсобного хозяйства. Во время проверки стада на выпасе он обнаружил пропажу 14 коров. Позже неподалеку он нашел место забоя животных, сообщает газета «Хакасия».
Сотрудники полиции осмотрели территорию, изъяли улики и вскоре установили подозреваемую. По версии следствия, женщина заметила коров на свободном выпасе и продала их знакомому, выдав за своих. Покупатель затем забил животных.
Ущерб владельцу составил более одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.