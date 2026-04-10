Собрать ракету и вернуться на Землю: красноярские школьники стали космонавтами на час

Главное событие — акция «Миссия “Звезда”: команды школьников 12−17 лет проходят пятиэтапный космический квест. Участники собирают ракету, “отправляются” в космос, выполняют задания на борту, передают сигнал в центр управления и возвращаются на Землю. 10 апреля с 15:00 квест пройдет на площадке Движения первых в Национальном центре “Россия” на Енисее.
Параллельно выходит подкаст «Про космос с первыми» — два выпуска в региональном сообществе во «ВКонтакте». В первом студентка СФУ и участница проекта «Космическая экспедиция первых» Мария Ткачева рассказывает, как попала в программу и какие испытания прошла. Во втором кандидат физико-математических наук Роман Морячков обсуждает черные дыры, устройство Вселенной и делится опытом посещения космодрома Восточный в рамках проекта «Космическая одиссея».
В школах края стартовали «Уроки первых», посвященные Дню космонавтики. Все желающие также могут присоединиться к Всероссийской акции «Путь в космос» — с тематическим диктантом, мастер-классами и настольными играми. Форматы предложили сами участники движения и поддержали на Координационном совете при губернаторе Михаиле Котюкове.
