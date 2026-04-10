В Красноярске начали ремонт улицы Маерчака

В Красноярске приступили к работам на первом объекте дорожного ремонта этого года, им стала улица Маерчака. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке от кольцевой развязки улицы Маерчака до проспекта Свободного планируют заменить бордюры и обновить асфальт на тротуарах и проезжей части. Подрядчик уже приступил к демонтажу бортовых камней и покрытия на пешеходной зоне. Далее специалисты установят новые бортовые камни, а при устойчивой теплой погоде приступят к укладке асфальта. Ремонт будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам, — уточнили в мэрии краевого центра. В ведомстве добавили, что в ближайшее время ремонт начнется также на двух участках кольцевой развязки у моста 777 и на улице Пограничников. Параллельно продолжается проверка ранее отремонтированных дорог. Так, из 230 объектов, обновленных в 2021—2025 годах, уже обследовано 144. По 61 участку выявлены замечания, которые подрядчики должны устранить за свой счет. Напомним, что в Красноярском крае начали реконструкцию трассы около Зыково.