В Монголии школьники приняли участие в международном онлайн-уроке о космосе

УЛАН-БАТОР, 10 апреля. /ТАСС/. Монгольские школьники впервые участвовали в международном открытом онлайн-уроке «Первые в космосе». Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в улан-баторской общеобразовательной школе № 23, которая является одним из ключевых образовательных учреждений Монголии, где обучение ведется на русском языке.
В онлайн-уроке принял участие Герой России, космонавт Олег Новицкий. «Благодарим Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России, который при поддержке государственной корпорации “Роскосмос” дал возможность монгольским детям задать вопросы космонавту. Он интересен школьникам тем, что имеет за плечами четыре полета, три выхода в открытый космос и одну из главных ролей в первом художественном фильме, снятом на МКС, — “Вызов”, — сказала директор школы Шуранчулуун Оюнсурэн.
Этот просветительский проект включает в себя также цифровую выставку «Наш Гагарин. Первый космонавт планеты Земля». Избранные кадры уникальной фотохроники жизни Юрия Гагарина, предоставленные Музеем космонавтики, организаторы в электронном виде передают учителям разных стран для организации экспозиций в школах.
Ранее директор Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Сергей Малышев сообщил корреспонденту ТАСС, что эта столичная школа — новый участник проекта «Российский учитель за рубежом». Монголия присоединилась к этому проекту в 2020 году. В настоящее время по этой программе в стране работает 24 учителя из России.