В Монголии школьники приняли участие в международном онлайн-уроке о космосе

В онлайн-уроке принял участие Герой России, космонавт Олег Новицкий. «Благодарим Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России, который при поддержке государственной корпорации “Роскосмос” дал возможность монгольским детям задать вопросы космонавту. Он интересен школьникам тем, что имеет за плечами четыре полета, три выхода в открытый космос и одну из главных ролей в первом художественном фильме, снятом на МКС, — “Вызов”, — сказала директор школы Шуранчулуун Оюнсурэн.